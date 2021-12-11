Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 декабря 2021 года выросло до 675,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 675 тыс. 734 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 666 тыс. 249 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 817 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5289 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1011 человек, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 870 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 685 тыс. 725 тестов.