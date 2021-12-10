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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ СБОРЕ, ХРАНЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА


13:35 13.12.2021

Прокуратура Витебской области проверила соблюдение в Витебске законодательства, определяющего порядок сбора, хранения и утилизации неэксплуатируемых транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работа местных исполнительных и распорядительных органов по принудительному перемещению неэксплуатируемых автомобилей, предъявлению исковых заявлений о признании их бесхозными и утилизации не организована на должном уровне.

Как отметили в областной прокуратуре, значительное число неэксплуатируемых автомобилей на момент проверки стояли на придомовых территориях и стоянках центральных улиц города. При дефиците парковочных мест такой транспорт выявлен на стоянках у многоквартирных жилых домов по центральным проспектам города.

Обеспокоенность надзорного органа вызвало и непринятие ответственными должностными лицами исчерпывающих мер для устранения недостатков, выявленных в сентябре 2019 года в ходе аналогичной проверки.

В частности, прокуроры вновь обнаружили случаи волокиты при направлении извещений собственникам неэксплуатируемых транспортных средств.

По поручению прокуратуры Витебской области два автомобиля добровольно были перемещены их собственниками, тогда как два других автомобиля спецтехника ОАО «Витебскоблавтотранс» доставила на охраняемую стоянку.

По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла представление председателю Витебского горисполкома, после рассмотрения которого допущенные нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
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