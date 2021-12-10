|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,3%
13:10 13.12.2021
Продовольственные товары в Минске в ноябре 2021 года подорожали по сравнению с октябрем 2021 года на 0,9%, с начала года - на 10,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в ноябре 2021 года составил 12%. В январе-ноябре 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 8,9%.
Непродовольственные товары в ноябре 2021 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,7%, с начала года – на 12,4%. Рост цен в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года составил 13,1%. В январе-ноябре 2021 года к январю-ноябрю 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 13,3%.
Цены на услуги в ноябре 2021 года выросли по сравнению с октябрем на 0,3%, с начала года – на 7,4%. При этом годовой рост цен на услуги в ноябре 2021 года составил 9,8%. В январе-ноябре 2021 года к январю-ноябрю 2020 года цены рванули вверх на 9,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2021
Курсы в банках
на 13.12.2021
Конвертация в банках
на 13.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте