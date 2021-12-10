Продовольственные товары в Минске в ноябре 2021 года подорожали по сравнению с октябрем 2021 года на 0,9%, с начала года - на 10,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в ноябре 2021 года составил 12%. В январе-ноябре 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 8,9%.

Непродовольственные товары в ноябре 2021 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,7%, с начала года – на 12,4%. Рост цен в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года составил 13,1%. В январе-ноябре 2021 года к январю-ноябрю 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 13,3%.

Цены на услуги в ноябре 2021 года выросли по сравнению с октябрем на 0,3%, с начала года – на 7,4%. При этом годовой рост цен на услуги в ноябре 2021 года составил 9,8%. В январе-ноябре 2021 года к январю-ноябрю 2020 года цены рванули вверх на 9,3%.