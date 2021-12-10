ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРОИЗОШЛИ НОВЫЕ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

12:37 13.12.2021 Лукашенко 13 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, экс-министр образования Игорь Карпенко назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. «На этот пост его рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко», - говорится в сообщении. Кроме того, назначены новые руководители в Витебскую и Могилевскую области. Александр Субботин (до этого находившийся в должности заместителя премьер-министра) назначен председателем Витебского облисполкома, Анатолий Исаченко возглавит Могилевский облисполком.