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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗОШЛИ НОВЫЕ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
12:37 13.12.2021
Лукашенко 13 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, экс-министр образования Игорь Карпенко назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.
«На этот пост его рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко», - говорится в сообщении.
Кроме того, назначены новые руководители в Витебскую и Могилевскую области. Александр Субботин (до этого находившийся в должности заместителя премьер-министра) назначен председателем Витебского облисполкома, Анатолий Исаченко возглавит Могилевский облисполком.
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