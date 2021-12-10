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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ КВАРТИР В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ


12:05 13.12.2021

Количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться, однако уже куда медленнее: за весь ноябрь 2021 года в базе фигурировало только на 1,6% квартир больше, чем месяцем ранее.

Как пишет Realt.by, в основном за счет увеличения 1- и 3-комнатных квартир (+2% в обоих случаях).

Согласно Google Trends, активность по поиску съемного жилья в Минске по итогам ноября немного выросла — на 11%. Тем не менее текущий уровень спроса является довольно низким для конца осени, несмотря на то, что это не самый активный период для рынка в принципе. Даже в 2020 году в ноябре квартирами в аренду интересовались чаще.

Существенных изменений в уровне арендных ставок в долларовом эквиваленте за месяц не произошло. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $274 (рост на 0,1%); 2-комнатные квартиры — $337 (снижение на -0,2%); 3-комнатные квартиры — $424 (без изменений).

Инвестиционная привлекательность аренды за месяц сократилась на 0,02, в то время как максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент сдача в аренду жилья позволяет заработать в 1,2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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