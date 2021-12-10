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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В 2021 ГОДУ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 25,2 ТЫС. ГА


11:48 13.12.2021

В ГУ «Беллесозащита» предоставлены результаты радиационного обследования земель лесного фонда 2021 года из ГПЛХО и лесхозов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», анализ результатов обследования лесных кварталов, которое проводится с целью уточнения радиационной обстановки – определения плотности загрязнения почв цезием-137 в настоящее время, показал, что в 2021 году площадь лесов в зонах радиоактивного загрязнения уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 25,2 тыс. га или на 2,0%.

Эффективность радиационного обследования – подтверждение прогнозных значений уровней загрязнения фактическими измерениями, в 2021 году составила ~70% – из 887 обследованных лесных кварталов 609 перешло в зону с меньшей плотностью загрязнения.

В наибольшей степени подтвердился прогноз для территорий в I зоне (1-5 Ки/км2) –80%, во II зоне составил в 58%, в III зоне – 41%.
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