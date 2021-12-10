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ЭКОНОМИКА РБ


МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН НА БЕЛОРУССКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ - ЧИНОВНИК


11:39 13.12.2021

Модель поведения граждан на валютном рынке изменилась. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич во время встречи 10 декабря 2021 года депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и членами правительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, депутаты попросили разъяснить отдельные моменты, связанные с содержанием утвержденных недавно указом важнейших направлений денежно-кредитной политики и параметров прогноза социально-экономического развития на будущий год.

В числе прочих прозвучало опасение, что прибавку в доходах население понесет в обменники, а не потратит в магазинах. Отвечая на этот вопрос депутата, Дмитрий Ярошевич отметил заметный поворот в поведении населения.

«Если в первом полугодии сальдо продажи и покупки валюты составляло «минус» 460, то есть, население больше покупало, то уже по итогам июля-ноября мы имеем «плюс» 480, то есть, граждане активнее валюту продают. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в сфере банковских депозитов: сегодня люди больше размещают. Подобное ускорение наблюдается и в розничной торговле. То есть, на сегодняшний момент поведение населения, учитывая проводимую правительством экономическую политику и достижения в части экспорта, позволяет заключить: если в следующем году такая же динамика сохранится, оснований опасаться, что население изменит свое поведение на валютном рынке, нет. Мы таких рисков не видим», - сказал чиновник.

Дмитрий Ярошевич также сообщил, что в настоящее время готовится решение правительства по реализации параметров прогноза-2022.
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