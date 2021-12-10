|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ПРОВОЗА 14 ТОНН КОФЕ С ЗАНИЖЕННОЙ НА 28 ТЫС. РУБЛЕЙ СТОИМОСТЬЮ
11:28 13.12.2021
Брестские таможенники пресекли попытку провоза 14 тонн кофе с заниженной на 28 тыс. рублей стоимостью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, водитель грузового автомобиля DAF представил брестским таможенникам в пункте пропуска «Козловичи» товаросопроводительные документы с недостоверными сведениями о стоимости товара.
При проверке выяснилось, что стоимость партии кофе была занижена на 28 тыс. рублей. А это повлекло бы и занижение подлежащих уплате таможенных платежей на 10 тыс. рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представления недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2021
Курсы в банках
на 13.12.2021
Конвертация в банках
на 13.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте