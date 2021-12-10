Брестские таможенники пресекли попытку провоза 14 тонн кофе с заниженной на 28 тыс. рублей стоимостью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, водитель грузового автомобиля DAF представил брестским таможенникам в пункте пропуска «Козловичи» товаросопроводительные документы с недостоверными сведениями о стоимости товара.

При проверке выяснилось, что стоимость партии кофе была занижена на 28 тыс. рублей. А это повлекло бы и занижение подлежащих уплате таможенных платежей на 10 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представления недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.