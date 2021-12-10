В бюджет Витебской области за январь-ноябрь 2021 г. поступило 2256,7 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 657,1 млн рублей, в местный бюджет – 1599,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 670,5 млн рублей, или 29,7%, в доходах бюджета области, по подоходному налогу – 596,3 млн рублей, или 26,4%, по акцизам – 312,8 млн рублей или 13,9% и по налогу на прибыль – 174,7 млн рублей или 7,7%.