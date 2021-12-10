|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ
10:57 13.12.2021
В бюджет Витебской области за январь-ноябрь 2021 г. поступило 2256,7 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 657,1 млн рублей, в местный бюджет – 1599,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 670,5 млн рублей, или 29,7%, в доходах бюджета области, по подоходному налогу – 596,3 млн рублей, или 26,4%, по акцизам – 312,8 млн рублей или 13,9% и по налогу на прибыль – 174,7 млн рублей или 7,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2021
Курсы в банках
на 13.12.2021
Конвертация в банках
на 13.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте