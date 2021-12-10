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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ СОЗДАВАТЬ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕДИКОВ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ


10:43 13.12.2021

В индустриальном парке «Великий камень» 10 декабря 2021 года зарегистрирован второй субъект инновационной деятельности.

Как сообщает сайт парка, проект ООО «Нидл Мед» (Беларусь) создан в 2019 году. Идея данного проекта заключается в создании тренажера, максимально приближенного к реальным тканям человека, для подготовки специалистов к практической деятельности на рабочем месте. Базовые мануальные навыки на тренажере смогут отработать хирурги, студенты медицинских специальностей и др.

Как было отмечено учредителем компании, знакомство с проектом и инвестиции в него стали возможными благодаря развитию инноваций в парке и деятельности Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.

В соответствии с указом № 215 стартапы могут получить статус субъектов инновационной деятельности индустриального парка и в течение двух лет пользоваться основными льготами, предусмотренными для резидентов.
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