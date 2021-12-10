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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» КГК БЕЛАРУСИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 30 ОБРАЩЕНИЙ


10:32 13.12.2021

В течение трех часов на «горячую линию» по вопросам оказания банковских услуг поступило более 30 обращений от жителей республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители разных регионов и столицы рассказали о ситуациях, в которых они сталкивались с навязыванием банками дополнительных услуг, деятельностью финансовых консультантов, кредитных брокеров. Поступили жалобы на необоснованно высокую стоимость услуг или завышенные размеры штрафов.

Проводивший «горячую линию» начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Андрей Федоров отметил, что данные вопросы также озвучиваются в жалобах граждан, поступающих в контрольное ведомство.

"Последние время мы уделяем особое внимание качеству, доступности банковских услуг. При проведении контрольно-аналитических мероприятий, мониторингов, анализе обращений граждан часто получаем сигналы о недобросовестных практиках. В первую очередь, это навязывание дополнительных услуг. Или, к примеру, человеку отказывают в предоставлении услуги в банке, но ненавязчиво предлагают обратиться к кредитному брокеру, который оформит все документы для гарантированного получения кредита. Мы проверяем все точечные сигналы. Например, под видом тайного клиента обращаемся в банк за оформлением карточки и смотрим, не будут ли нам настойчиво навязывать дополнительную услугу, вплоть до того, что, если от нее отказаться, откажут и в первоначальной", - рассказал Андрей Федоров.

Еще одно направление, по которому в КГК поступает немало нареканий, - доступность снятия наличных денег.

«Хотя доля безналичных платежей уже приближается к 65%, но наличные все равно востребованы", - отметил Андрей Федоров.

нередко люди жалуются, что в их населенном пункте либо банкоматов слишком мало, либо есть, но ограниченного числа банков (при снятии наличных взимается комиссия), либо они расположены в отделениях банков и, соответственно, зависят от режима их работы.

Во время «горячей линии» по отдельным вопросам даны разъяснения. Часть поступивших обращений будет изучена. По некоторым фактам будут проведены проверки.
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