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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕННЫЕ ОТ БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДОХОДЫ И МЗП ЗА НОЯБРЬ ИНДЕКСИРУЮТСЯ


10:21 13.12.2021

В Беларуси установленные от базовой величины денежные доходы населения, а также минимальная заработная плата (МЗП) за ноябрь 2021 года индексируются. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве пояснили, что индексация производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит порог 5%. ИПЦ за ноябрь к августу 2021 г. (к месяцу пересмотра базовой ставки) не превысил порог 5% и составил 102,8%.

Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой ставки, за ноябрь 2021 г. индексации не подлежат.

Поскольку ИПЦ за ноябрь к сентябрю 2021 г. составил 101,4%, денежные доходы, установленные от базовой величины, за ноябрь 2021 г. индексируется на такой же процент, как и за сентябрь 2021 г., – 6,3%.

При этом индексация денежных доходов может осуществляться в виде единовременного пересмотра размеров оплаты труда, пособий, стипендий.

Поскольку с 1 ноября 2021 г. пересмотрен бюджет прожиточного минимума, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за ноябрь 2021 г. не подлежат.

Норматив индексации денежных доходов за ноябрь 2021 г. составляет 288 рублей 1 копейку. В случае если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит 18 рублей 14 копеек, если ниже – 6,3% от фактического их значения.

За ноябрь 2021 г. размер месячной минимальной заработной платы с учетом индексации составил 418 рублей 14 копеек.

Индексация месячной минимальной заработной платы произведена на такой же процент, как и за октябрь 2021 г. – на 6,3%, и по нормативу, действующему на момент индексации.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
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