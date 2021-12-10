ЭКОНОМИКА РБ

С ЯНВАРЯ В МИНСКЕ ПЕРЕСТАНЕТ ХОДИТЬ МАРШРУТКА № 1280-ТК ОТ УРУЧЬЯ ДО МАЛИНОВКИ

09:42 13.12.2021 С 1 января 2022 года перестанет ходить маршрутка № 1280-ТК от Уручья до Малиновки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», перевозки пассажиров по городскому экспрессному маршруту № 1280-ТК «ДС Уручье-4 – ДС Малиновка-8» будут прекращены в связи с завершением срока договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с перевозчиком.