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ЭКОНОМИКА РБ
С ЯНВАРЯ В МИНСКЕ ПЕРЕСТАНЕТ ХОДИТЬ МАРШРУТКА № 1280-ТК ОТ УРУЧЬЯ ДО МАЛИНОВКИ
09:42 13.12.2021
С 1 января 2022 года перестанет ходить маршрутка № 1280-ТК от Уручья до Малиновки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», перевозки пассажиров по городскому экспрессному маршруту № 1280-ТК «ДС Уручье-4 – ДС Малиновка-8» будут прекращены в связи с завершением срока договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с перевозчиком.
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