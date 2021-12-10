Минэкономики разработало проект «дорожной карты» создания 13 кластеров в регионах. Об этом сообщил 10 декабря 2021 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом о задачах госорганов по внедрению кластерной модели развития в рамках реализации Программы-2025 на Республиканском семинаре-совещании в Ивацевичах (Брестская область).

По его словам, имеются два ключевых условия для успешного создания 13 кластеров: стимулирующая региональная политика и наличие «критической массы» малого и среднего бизнеса, готового потреблять и перерабатывать продукцию наших крупных предприятий.

«Минэкономики провело мониторинг готовности регионов к кластеризации и составило рейтинг. На его основе создадим карту кластерного развития Беларуси, в которой увяжем кластерные и инвестиционные проекты, разместим ее на нашем сайте. Также сейчас важно определиться с распределением функционала по созданию этих кластеров. Соответствующий план утвердим решением министра экономики и пойдем по этим шагам», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Алгоритм действий включает стратегические мероприятия и тактические шаги. Говоря о фундаментальном уровне, первый заместитель главы экономического ведомства пояснил: «Во-первых, формирование необходимой нормативно-правовой базы. На завершающей стадии процесс согласования постановления Правительства, которым будут утверждены два взаимосвязанных Положения – о порядке формирования кластеров и о порядке формирования и реализации комплексных проектов. Во-вторых, совершенствование системы господдержки комплексных проектов. Необходимые изменения внесем в указ № 357. В-третьих, создание инфраструктуры поддержки кластерного развития. В-четвертых, организация взаимодействия госорганов на национальном, региональном и местном уровнях по реализации задач кластеризации».

Последний блок мероприятий увязывает стратегическое и тактическое измерения алгоритма действий.

«В госорганах и на уровне местных властей необходимо определить кураторов этой работы: мы понимаем, что в этом случае она пойдет быстрее и эффективнее. Дополнительно следует создать рабочие группы по формированию кластеров на базе облисполкомов с участием отраслевых министерств и ведомств, учреждений образования и бизнеса. Плюс возобновить работу комиссий по кластерному развитию при общественно-консультативных советах», – резюмировал Юрий Чеботарь.