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ЭКОНОМИКА РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ БЕЛАРУСИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛО $1,4 МЛРД
09:07 13.12.2021
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Беларуси в январе-октябре 2021 года составило $1,4454 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, внешнеторговый оборот товаров Беларуси за 10 месяцев составил $65,2906 млрд и вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт товаров за отчетный период составил $31,9226 млрд и вырос 35,9%, импорт - $33 368 млрд и вырос на 28,1%.
По итогам января-октября 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 11,5%, импорт – на 6%.
Средние цены экспорта выросли на 21,9%, импорта – на 20,9%.
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