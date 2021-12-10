Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Беларуси в январе-октябре 2021 года составило $1,4454 млрд.

Как сообщает Национальный статкомитет, внешнеторговый оборот товаров Беларуси за 10 месяцев составил $65,2906 млрд и вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт товаров за отчетный период составил $31,9226 млрд и вырос 35,9%, импорт - $33 368 млрд и вырос на 28,1%.

По итогам января-октября 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 11,5%, импорт – на 6%.

Средние цены экспорта выросли на 21,9%, импорта – на 20,9%.