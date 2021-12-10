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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 9%


18:12 10.12.2021

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 109%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-ноябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-ноябрем 2020 года на 9,4%. При этом годовая инфляция в ноябре составила 10,3%.

Цены на продовольственные товары в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 0,7%, с начала года – на 10%. В годовом выражении цены на продукты в ноябре подскочили на 11,8%. За январь-ноябрь 2021 года к январю-ноябрю 2020 года – на 9,2%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 0,6% по сравнению с октябрем, с начала года - на 9,6%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в ноябре на 10,1%. За январь-ноябрь 2021 года к январю-ноябрю 2020 года – на 10,3%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем подросли на 0,3%, с начала года – на 6,6%. В годовом выражении услуги в ноябре подорожали на 8,4%. За январь-ноябрь 2021 года к январю-ноябрю 2020 года – на 8,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 109,1%.
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