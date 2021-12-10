Очередной факт незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей к авто выявлен гродненскими таможенниками на белорусско-литовском участке границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следовавшее через пункт пропуска «Бенякони» транспортное средство направлено на досмотр, в ходе которого установлено наличие незаявленного товара.

В грузовом отсеке обнаружены автомобильные запчасти и комплектующие, сведения о которых в документах отсутствовали: зеркала, радиаторы, кондиционеры, бамперы, спидометры и др. Там же находились и части двух легковых автомобилей – по данному товару были назначены таможенные экспертизы. Согласно заключению эксперта Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз перемещаемые кузова и двигатели являются транспортными средствами OPEL ASTRA в частично разобранном виде.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

С начала года белорусскими таможенниками установлено свыше тысячи фактов незаконного перемещения через таможенную границу транспортных средств и автозапчастей, половина из которых выявлена на белорусско-литовском направлении.