ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ, А ТАКЖЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АВТОЗАПЧАСТЕЙ


17:51 10.12.2021

Очередной факт незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей к авто выявлен гродненскими таможенниками на белорусско-литовском участке границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следовавшее через пункт пропуска «Бенякони» транспортное средство направлено на досмотр, в ходе которого установлено наличие незаявленного товара.

В грузовом отсеке обнаружены автомобильные запчасти и комплектующие, сведения о которых в документах отсутствовали: зеркала, радиаторы, кондиционеры, бамперы, спидометры и др. Там же находились и части двух легковых автомобилей – по данному товару были назначены таможенные экспертизы. Согласно заключению эксперта Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз перемещаемые кузова и двигатели являются транспортными средствами OPEL ASTRA в частично разобранном виде.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

С начала года белорусскими таможенниками установлено свыше тысячи фактов незаконного перемещения через таможенную границу транспортных средств и автозапчастей, половина из которых выявлена на белорусско-литовском направлении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5349
RUB 3.4425
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8431 -0.027
USD 2.5211 -0.0138
RUB 3.4255 -0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8340 2.8390
USD 2.5110 2.5180
RUB 3.4170 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1290
EUR/RUB 82.5100 83.1000
USD/RUB 73.3000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте