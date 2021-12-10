ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «НА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА


17:12 10.12.2021

Организационный комитет республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» по итогам 2021 года объявил о начале приема заявок для участия в конкурсе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, участниками конкурса могут выступать организации и предприятия строительного профиля независимо от формы собственности, а также учреждения образования, готовящие специалистов для строительной отрасли, и другие организации.

Победители и лауреаты будут определены в апреле 2022 года в восьми номинациях: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Экспортер года», «Технология года», «Продукт года», «Энергосбережение» и «Развитие регионов малых и средних городских поселений».

Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать достижения организации, презентовать ее в средствах массовой информации, обменяться опытом с ведущими организациями строительной отрасли, а также в случае победы использовать отличительный знак конкурса в рекламных целях.

Заявку на участие необходимо направить в Союз Строителей до 15 марта 2022 года по адресу: 220036, Минск, ул. Р. Люксембург, 101, к. 36.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5349
RUB 3.4425
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8431 -0.027
USD 2.5211 -0.0138
RUB 3.4255 -0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8340 2.8390
USD 2.5110 2.5180
RUB 3.4170 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1290
EUR/RUB 82.5100 83.1000
USD/RUB 73.3000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте