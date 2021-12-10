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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «НА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
17:12 10.12.2021
Организационный комитет республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» по итогам 2021 года объявил о начале приема заявок для участия в конкурсе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, участниками конкурса могут выступать организации и предприятия строительного профиля независимо от формы собственности, а также учреждения образования, готовящие специалистов для строительной отрасли, и другие организации.
Победители и лауреаты будут определены в апреле 2022 года в восьми номинациях: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Экспортер года», «Технология года», «Продукт года», «Энергосбережение» и «Развитие регионов малых и средних городских поселений».
Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать достижения организации, презентовать ее в средствах массовой информации, обменяться опытом с ведущими организациями строительной отрасли, а также в случае победы использовать отличительный знак конкурса в рекламных целях.
Заявку на участие необходимо направить в Союз Строителей до 15 марта 2022 года по адресу: 220036, Минск, ул. Р. Люксембург, 101, к. 36.
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