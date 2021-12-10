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ЭКОНОМИКА РБ
НА 31,8% ВЫРОСЛА ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ
16:56 10.12.2021
В январе-октябре 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 65 290,6 млн долларов США, в том числе экспорт – 31 922,6 млн долларов, импорт – 33 368 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-октября 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 131,8%, экспорт – 135,9%, импорт – 128,1%.
По итогам января-октября 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 11,5%, импорт – на 6%.
Средние цены экспорта выросли на 21,9%, импорта – на 20,9%.
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