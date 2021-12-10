ЭКОНОМИКА РБ

НА 31,8% ВЫРОСЛА ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ

16:56 10.12.2021 В январе-октябре 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 65 290,6 млн долларов США, в том числе экспорт – 31 922,6 млн долларов, импорт – 33 368 млн долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-октября 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 131,8%, экспорт – 135,9%, импорт – 128,1%. По итогам января-октября 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 11,5%, импорт – на 6%. Средние цены экспорта выросли на 21,9%, импорта – на 20,9%.