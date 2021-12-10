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ЭКОНОМИКА РБ


ДВОЕ МИНЧАН НЕЛЕГАЛЬНО ТОРГОВАЛИ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ В БОБРУЙСКЕ И ОСИПОВИЧАХ


15:48 10.12.2021

Двое жителей Минска торговали стеклоомывающей низкозамерзающей жидкостью без государственной регистрации в Бобруйске и Осиповичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, товар к реализации предлагался через объявления в интернете.

В Бобруйске один гражданин из автомобиля VolkswagenTransporter незаконно реализовал 200 ПЭТ-емкостей объемом по 5 литров каждая на сумму 900 рублей.

Другой гражданин в Осиповичах из автомашины OpelZafira незаконно продал также 200 ПЭТ-емкостей объемом по 4,35 литра каждая на сумму 860 рублей. Кроме того, к реализации им предлагались еще 50 ПЭТ-емкостей объемом по 4 литра каждая на сумму 200 рублей.

Нарушения с применением метода контрольной закупки установили в ходе совместных проверок сотрудники инспекции МНС по Бобруйску, ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома и РОВД Осиповичского райисполкома.

Всего по результатам данных проверок было арестовано и изъято 450 ПЭТ-емкостей стеклоомывающей жидкости на общую сумму 1 960 рублей.

Материалы проверок для рассмотрения дел об административном правонарушении направлены в экономический суд Могилевской области.

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена частью 2 статьи 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде наложения штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Двум гражданам также предъявлен к уплате единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в сумме 94 рубля и 83 рубля соответственно.
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