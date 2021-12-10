Победители ежегодной республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования определены по итогам ее финального этапа 10 декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в финале олимпиады первое место занял Головешко Никита (гимназия № 1 Волковыска, Гродненская обл.). Победитель получит диплом I степени и денежный приз в размере 1000 белорусских рублей.

Диплом II степени и денежный приз в размере 900 белорусских рублей у Денисюка Артема (гимназия № 50 Минска), диплом III степени и денежный приз в размере 800 белорусских рублей завоевал Каток Владислав (средняя школа № 1 Круглое, Могилевская обл.).

Участники заключительного этапа олимпиады, не занявшие призовые места, будут награждены денежными премиями в размере 300 белорусских рублей и дипломами финалистов. Также денежными премиями в размере 300 белорусский рублей будут отмечены учителя, подготовившие победителя и призеров.

Олимпиада проходила в сентябре-декабре текущего года. В четырех этапах свои финансовые знания проверили более 24 тыс. учащихся из 2 302 учреждений общего среднего образования всех регионов страны. Заключительный этап олимпиады был организован в дистанционном формате посредством системы дистанционного обучения и тестирования MOODLE на площадке Минского государственного дворца детей и молодежи.

Олимпиада проводится Национальным банком и Министерством образования ежегодно с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности.

Основная ее цель – популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи. Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно разумное финансовое поведение в современном обществе, – личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги, инвестиции и др. В тесты также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.