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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ УВЕРЯЮТ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ПОЧУВСТВУЮТ ВВЕДЕНИЯ КОНТРСАНКЦИЙ


14:02 10.12.2021

Население и предприятия не почувствуют введения контрсанкций. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов.

Напомним, Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны.

"Мы неоднократно предупреждали о том, что действия в отношении нашей страны не останутся безнаказанными. Но, конечно же, при принятии этого решения просчитывались риски. Понятно, что ни одно контрсанкционное действие не является абсолютно безболезненным. Тем не менее мы проанализировали опыт наших российских партнеров, которые пошли на такой шаг в 2014 году, учли те узкие моменты, которые не были учтены в то время", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, при формировании товарных групп, которые подпадают под эмбарго, в первую очередь исходили из тех позиций, которые могут закрыть отечественные производители.

"Под эмбарго не попала рыба и рыбная продукция, так как в отличие от России мы не имеем доступа к морю. Туда не попали такие чувствительные позиции, как детское питание, специальное питание для людей с определенными заболеваниями. По всем остальным позициям, кроме определенных видов овощей и фруктов, рынок способны закрыть наши производители", - отметил премьер-министр.

"Что касается овощей и фруктов, есть позиции, которые в Беларуси расти не могут априори. Например, мандарины, хурма. Тем не менее тут нет никакой проблемы: уже сейчас те же мандарины поставляются из нескольких стран - не только Италии, Испании, которые попали под эмбарго, но и Марокко, ЮАР, Бразилии, Турции. Чтобы не допустить дефицита на рынке этих позиций, МАРТ поручено провести жесткую работу с импортерами для того, чтобы они быстро переориентировались на замещение товарами из других стран. Например, к нам давно обращались партнеры по ЕАЭС и СНГ, которые заинтересованы в наращивании поставок плодоовощной продукции, сухофруктов, орехов", - обратил внимание Роман Головченко.

"Наши перерабатывающие предприятия не почувствуют введения эмбарго, потому что сырье будет ввозиться по квотам. Порядок выдачи квот также определен", - добавил он.

"Решение для нас нетрадиционное, поэтому могут возникать какие-то сложности. Но я уверен, что это решение правильное, абсолютно объективное. Возможные узкие моменты мы обязательно отрегулируем в процессе имплементации новых норм. Думаю, населению не о чем волноваться", - предположил чиновник.

Как сообщалось, запрет на ввоз с 1 января распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

В перечне запрещенных товаров - свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары. Постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта.
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