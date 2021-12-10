Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 декабря 2021 года выросло до 671,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 671 тыс. 432 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 661 тыс. 296 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2072 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5245 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1801 человек, число смертей от COVID-19 – на 18.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 25 тыс. 388 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 626 тыс. 257 тестов.