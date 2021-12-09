Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) подготовил предложения по стимулированию внутреннего туризма в Беларуси.

Как сообщает сайт РСТО, опыт различных стран говорит о том, что может быть два варианта финансового стимулирования поездок граждан по родной стране. Это так называемый «кэшбэк» — потребитель приобретает тур в туркомпании, либо бронирует услугу на объекте туристической инфраструктуры (по специальной программе кэшбэка), и затем государство возвращает определенную часть затрат на карточку потребителя. Этот способ стимулирования внутреннего туризма отлично зарекомендовал себя в России. И сейчас данная российская программа «переутверждается» на 2022 год.

Второй вариант – потребитель приобретает тур в туркомпании либо бронирует услугу проживания на объекте инфраструктуры со скидкой, а государство затем возмещает эту скидку продавцу.

Республиканский Союз туристических организаций, обсудив оба варианта, пришел к выводу, что в наших условиях оптимальным решением станет «кэшбэк». Это достаточно простая схема, уже «откатанная» коллегами в России. Она не вызывает никаких вопросов у профессионалов отрасли (нет опасений, что деньги, выделенные на скидку, могут не вернуться), и очень хороша для клиентов, которые получают реальный стимул отправиться в поездку по собственной стране.

Что касается финансового механизма, то в России используется карточка «Мир». В Беларуси логично было бы предусмотреть возможность использования банковских платежных карточек Visa и Mastercard. Привязывать финансовый механизм к карточке Белкарт невозможно по объективным причинам: такими карточками пользуется малое количество граждан, поэтому, опираясь только на эту платежную систему, можно инициативу погубить. Но, как вариант, если карта станет более эмитированной, можно также использовать и ее.

На взгляд профессионалов туристической отрасли, которые состоят в РСТО, размер белорусского кэшбэка за туризм по родной стране также мог бы составлять 20% от стоимости тура. Это разумная скидка, она вполне по силам государству и также будет интересна туристу.

Соответственно, нужно сделать простую и понятную схему оплаты, но тут также можно воспользоваться российским опытом: поставщики услуг имеют специальную «посадочную страницу» для бронирования по системе «кэшбэк».

Кроме того, можно продумать критерии включения туркомпаний в программу кэшбэка. Например, опыт работы в таком сегменте как внутренний туризм, обязательное включение турфирмы в реестр туркомпаний (этого, кстати, требует и новый закон), сведения о турпродукте и другие факторы.

В РСТО отмечают, что если государство действительно заинтересовано в том, чтобы белорусы больше путешествовали по своей стране и тратили деньги внутри, то программа кэшбэка станет реальным механизмом для осуществления этих планов. Она предоставляет клиентам право выбора, учитывает интересы всех игроков рынка, стимулирует отечественный турбизнес обращать все больше внимания на внутренний туризм.

Сегодня нет такой турфирмы в Беларуси, которая не начала бы в разной степени пробовать свои силы в этом сегменте туризма. Кто-то пытается переориентироваться с выездного туризма на внутренний, кто-то, уже имеющий опыт работы в инкаминге, придумывает креативные авторские туры по Беларуси, многие крупные «выездники» заняты поисками крутых специалистов во внутреннем турпродукте. Процесс идет. Пандемия дала этому процессу ощутимый толчок. Государству нужно поддержать эту тенденцию, предоставив действенный механизм стимулирования путешествий по Беларуси для рынка. Именно таким механизмом и может стать «кэшбэк», считают в РСТО.

Еще одной проблемой являются семейные путешествия. Туры по Беларуси недешевые, и они становятся все более недоступными для семей, имеющих небольшой доход. Сегодня отправиться вчетвером в двухдневный тур, к примеру в Брест или Гродно, стоит немалые деньги. В связи с этим, возможно, государству стоило бы рассмотреть отдельные «кэшбэки» для детей: путешественникам до 6 лет – 100% возврата стоимости тура, до 12-ти – 50%. Это было бы действенно, считают в РСТО.

В целом, говоря о «раскрутке» внутренних поездок, государство могло бы уделить больше внимания различным категориям туристов. Особых программ заслуживают пенсионеры, студенты. Можно было бы предусмотреть кэшбэки или скидки на входные билеты в музеи и другие объекты познавательной туристической инфраструктуры, отмечают в РСТО.