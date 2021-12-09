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ЭКОНОМИКА РБ


В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 4,6 МЛРД РУБЛЕЙ


11:53 10.12.2021

В консолидированный бюджет Минской области за январь-ноябрь 2021 года поступило 4651,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1588,0 млн рублей, в местные бюджеты – 3063,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, сумма поступлений в консолидированный бюджет выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,2%, или на 906,3 млн рублей в сопоставимых ценах.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 1142,6 млн рублей, или 24,6% в доходах консолидированного бюджета, налогу на прибыль – 836,0 млн рублей (18,0%), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 799,1 млн рублей (17,2%), налогу на добавленную стоимость – 523,7 млн рублей (11,3%), акцизам – 202,3 млн рублей (4,3%), налогу при упрощенной системе налогообложения - 147,4 млн рублей (3,2%).
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