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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕН АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ КОНЦЕПЦИИ ГОСПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
11:35 10.12.2021
Первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта концепции государственной политики регионального развития прошло 9 декабря 2021 года под руководством министра экономики Александра Червякова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в мероприятии, которое проходило в гибридном формате, участвовали парламентарии, представители Аппарата Совета министров, госорганов, местной власти, научного и экспертного сообщества.
Открывая заседание, Александр Червяков отметил, что важнейшим приоритетом пятилетней программы являются сильные регионы и обозначил задачу – выработать единый подход к государственной политике в этом направлении.
«Нам предстоит решить несколько задач. Во-первых, проанализировать эффективность ранее разработанных программ и нормативно-правовых актов. Необходимо оценить, насколько результативно эти нормы сработали, и какие из них мы можем использовать. Во-вторых, определиться с мерами отраслевой политики, которые могут положительно повлиять на развитие регионов. Для этого созданы соответствующие рабочие подгруппы, которые и рассмотрят данные задачи», – отметил глава экономического ведомства.
На заседании о концептуальных подходах по государственной политике регионального развития доложила директор НИЭИ Минэкономики Наталья Берченко. Предложения о способах анализа и путях выявления норм, которые сработали эффективно, озвучила заместитель министра экономики Анжелика Никитина.
При обсуждении со стороны депутатского корпуса был высказан ряд пожеланий, ключевое из которых – гармонизировать концепцию с подходами, выработанными в процессе совершенствования Конституции Республики Беларусь. Также парламентариями предлагалось учесть в документе конкретные проблемы развития территорий, например, увеличение нагрузки на социальную сферу Минской области в связи с расширением столицы. Среди других вопросов – задачи импортозамещения, инструментарий и источники финансирования регионального развития. Интересной практикоориентированной инициативой стало размещение отраслевых НИИ ближе к промышленным центрам.
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