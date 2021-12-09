На Республиканский конкурс инновационных проектов в текущем году подано 145 заявок, в том числе в номинации «Лучший инновационный проект» – 54, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» – 91. Об этом сообщил 9 декабря на заседании совета конкурса председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, наибольшее количество проектов поступило по направлению «Информатика, информатизация и космические исследования» (26%), «Медицинские науки и технологии» (18%), «Сельскохозяйственные науки и технологии» (13%), «Социально-экономические, гуманитарные и общественные науки» (12%), «Природопользование и экология» (10%).

«Проекты участников не только отражают новейшие тенденции в развитии технологий, но и направлены на решение значимых социальных и экологических проблем. Кроме того, белорусские компании и, особенно, молодежь активно используют участие в конкурсе как возможность протестировать, развить и масштабировать свои инновационные разработки, сделать что-то полезное и значимое для своей страны», – подчеркнул Александр Шумилин.

По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определит победителей и призеров. К слову, в каждой номинации будет один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших второе место, и три – третье место. Победители получат денежные призы от организаторов от 840 до 2494 белорусских рублей, а разработчики особенно интересных идей – средства для коммерциализации своего проекта в размере 16,5 тысяч белорусских рублей. В этом году конкурсанты также могут побороться и за дополнительные номинации от членов совета конкурса («Лучший инновационный проект в медиасфере» / Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь /, «Лучший молодежный инновационный проект на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС» / Программа развития ООН в Республике Беларусь /, «Лучший молодежный инженерно-технологический проект» / Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, республиканский конкурс инновационных проектов ежегодно проводится Государственным комитетом по науке и технологиям и Белорусским инновационным фондом при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и др. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». Цель конкурса – это создание комплексной системы поощрения инноваций в стране и вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

В этом году конкурс проходит по новым правилам (новая редакция положения о конкурсе утверждена постановлением Совета Министров №136 от 9 марта 2021 года). Для участников появились новые возможности. Например, в конкурсе теперь могут принимать участие инновационные проекты различных стадий реализации. В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» можно подать технико-экономическое обоснование, которое обладает упрощенной структурой по сравнению с бизнес-планом».