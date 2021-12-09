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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗ СПИСКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ ИСКЛЮЧАТ КОЛБАСЫ


10:41 10.12.2021

В новом году правительство страны планирует перевести акцент с госрегулирования цен на адресную помощь. Об этом сообщает сайт Белорусского профессионального союза работников АПК.

Как рассказал заместитель главы правительства Беларуси Александр Субботин, в 2022 году государство, скорее всего, продолжить политику регулирования цен, но перечень социально значимых товаров станет значительно короче. В него войдут не более 17 позиций.

«Регулировать цены будет только на самые необходимые продукты: хлеб, молоко, цельномолочную продукцию, детские продукты питания. Из списка точно будут исключены мясо без кости, колбасные изделия и другие полуфабрикаты», – рассказал Александр Субботин.

Напомним, что жесткие меры по регулированию цен на социально значимые товары первой необходимости были принятым правительством Беларуси 23 февраля текущего года. Позднее государственное регулирование продлили до конца 2021 года. По словам Субботина, этот шаг был продуманным и вынужденным, и он сработал. Однако далее «держать» цены нецелесообразно, так как это сказывается на финансовом положении дел предприятий. Вместо ценового регулирования в правительстве планируют сделать акцент на адресной социальной помощи. Сейчас обсуждается вопрос о введении бонусных карточек на питание.

«Постановление №100, скорей всего, «себя изживет», именно поэтому белорусские власти предполагают «перестроиться» на адресную помощь – такая идея уже обсуждалась. В каком формате это будет, покажет время. Возможно, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям будут выдавать бонусные карты на еду», – пояснил Александр Субботин.
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