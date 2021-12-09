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ЭКОНОМИКА РБ
НА СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ» НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ОДНОГО ИЗ ЭСКАЛАТОРОВ
10:15 10.12.2021
На станции метро «Площадь Победы» началась модернизация систем контроля скорости одного из эскалаторов. Об этом сообщает Telegram-канал Минского метрополитена.
«Это плановые работы, связанные с повышением уровня безопасности эскалаторов данного типа и технического усовершенствования. Они продиктованы заботой метрополитена о безопасности пассажиров», - говорится в сообщении.
В связи с этим эскалатор временно остановлен и соответствующим образом огражден. Круглосуточно ведутся работы по установке нового оборудования в машинном зале. После их завершения состоится приемка эскалатора представителями Госпромнадзора, затем эскалатор будет запущен в работу.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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