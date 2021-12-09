ЭКОНОМИКА РБ

НА СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ» НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ОДНОГО ИЗ ЭСКАЛАТОРОВ

10:15 10.12.2021 На станции метро «Площадь Победы» началась модернизация систем контроля скорости одного из эскалаторов. Об этом сообщает Telegram-канал Минского метрополитена. «Это плановые работы, связанные с повышением уровня безопасности эскалаторов данного типа и технического усовершенствования. Они продиктованы заботой метрополитена о безопасности пассажиров», - говорится в сообщении. В связи с этим эскалатор временно остановлен и соответствующим образом огражден. Круглосуточно ведутся работы по установке нового оборудования в машинном зале. После их завершения состоится приемка эскалатора представителями Госпромнадзора, затем эскалатор будет запущен в работу. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.