Власти Беларуси рассчитывают в 2022 году за счет роста экономики увеличить благосостояние населения. Такую цель озвучил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя подписанный 9 декабря 2021 года указ о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год.

«По сути, это задачи для правительства и всей вертикали власти. Основная цель – увеличение благосостояния населения за счет качественного роста экономики. Центральным показателем указа является рост валового внутреннего продукта. Он прогнозируется на уровне 102,9% в 2022 году. Это созвучно и с программой пятилетки, которая была утверждена на Шестом Всебелорусском народном собрании», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, с точки зрения спроса основными компонентами роста ВВП будут выступать экспорт, инвестиции и доходы населения.

«Основополагающим из них является экспорт. В текущем году мы видим, что белорусские производители довольно успешно торгуют на внешних рынках. По результатам девяти месяцев внешнеторговое сальдо составило 2,7 млрд долларов США. Мы планируем использовать это «экспортное окно возможностей» и в следующем году. Поэтому темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106%. При этом, мы видим, что будет расти не только наш традиционный энергетический сектор, а в большей степени поставки неэнергетических товаров. В частности, это продукция автомобилестроения, деревообработки, а также обрабатывающей промышленности», – прокомментировал Дмитрий Ярошевич.

Следующем ключевым показателем, который утвержден указом, является рост инвестиций на уровне 103,3%.

«Здесь мы продолжаем создавать условия для того, чтобы инвесторы приходили в страну на долгосрочной основе. На днях во втором чтении был принят Закон «Об инвестициях», также готовятся другие документы, которые должны существенно улучшить инвестиционный климат. Соответственно, мы также рассчитываем, что запланированный темп роста объемов инвестиций вполне достижим и сбалансирован», – пояснил чиновник.

Еще один, по сути, самый важный показатель – динамика доходов населения.

«Мы исходим из того, что доходы должны быть заработанными. Если удастся реализовать планы по инвестициям и по экспорту, то доходы также вырастут. Это будет рост на основе производительности труда. Здесь важно каждому осознавать, что только при условии, когда все мы, наши предприятия будут работать лучше, зарплата станет выше. Номинально мы рассчитываем и на рост пенсий. Будем исходить из возможностей бюджета и эффективности работы экономики», – рассказал о намерениях Дмитрий Ярошевич.

Говоря о показателе инфляции, заместитель министра экономики отметил: «Это задача правительства и Национального банка. Мы планируем, что цены в следующем году вырастут не выше 6%. Это важный показатель, поскольку именно замедление цен с номинальным ростом заработных плат позволяют реально ощутить увеличение благосостояния населения».