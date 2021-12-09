ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ В 2022 ГОДУ ЗА СЧЕТ РОСТА ЭКОНОМИКИ УВЕЛИЧИТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ


09:36 10.12.2021

Власти Беларуси рассчитывают в 2022 году за счет роста экономики увеличить благосостояние населения. Такую цель озвучил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя подписанный 9 декабря 2021 года указ о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год.

«По сути, это задачи для правительства и всей вертикали власти. Основная цель – увеличение благосостояния населения за счет качественного роста экономики. Центральным показателем указа является рост валового внутреннего продукта. Он прогнозируется на уровне 102,9% в 2022 году. Это созвучно и с программой пятилетки, которая была утверждена на Шестом Всебелорусском народном собрании», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, с точки зрения спроса основными компонентами роста ВВП будут выступать экспорт, инвестиции и доходы населения.

«Основополагающим из них является экспорт. В текущем году мы видим, что белорусские производители довольно успешно торгуют на внешних рынках. По результатам девяти месяцев внешнеторговое сальдо составило 2,7 млрд долларов США. Мы планируем использовать это «экспортное окно возможностей» и в следующем году. Поэтому темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106%. При этом, мы видим, что будет расти не только наш традиционный энергетический сектор, а в большей степени поставки неэнергетических товаров. В частности, это продукция автомобилестроения, деревообработки, а также обрабатывающей промышленности», – прокомментировал Дмитрий Ярошевич.

Следующем ключевым показателем, который утвержден указом, является рост инвестиций на уровне 103,3%.

«Здесь мы продолжаем создавать условия для того, чтобы инвесторы приходили в страну на долгосрочной основе. На днях во втором чтении был принят Закон «Об инвестициях», также готовятся другие документы, которые должны существенно улучшить инвестиционный климат. Соответственно, мы также рассчитываем, что запланированный темп роста объемов инвестиций вполне достижим и сбалансирован», – пояснил чиновник.

Еще один, по сути, самый важный показатель – динамика доходов населения.

«Мы исходим из того, что доходы должны быть заработанными. Если удастся реализовать планы по инвестициям и по экспорту, то доходы также вырастут. Это будет рост на основе производительности труда. Здесь важно каждому осознавать, что только при условии, когда все мы, наши предприятия будут работать лучше, зарплата станет выше. Номинально мы рассчитываем и на рост пенсий. Будем исходить из возможностей бюджета и эффективности работы экономики», – рассказал о намерениях Дмитрий Ярошевич.

Говоря о показателе инфляции, заместитель министра экономики отметил: «Это задача правительства и Национального банка. Мы планируем, что цены в следующем году вырастут не выше 6%. Это важный показатель, поскольку именно замедление цен с номинальным ростом заработных плат позволяют реально ощутить увеличение благосостояния населения».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5349
RUB 3.4425
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8701 -0.0046
USD 2.5349 -0.0115
RUB 3.4425 -0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8440 2.8540
USD 2.5200 2.5280
RUB 3.4200 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1320
EUR/RUB 83.1000 83.4500
USD/RUB 73.5000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте