За десять месяцев 2021 года организации концерна «Беллесбумпром» экспортировали в страны Евразийского экономического союза продукции на 263 млн долларов США, что превышает объемы аналогичного периода 2020 года на 48,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в общем объеме экспорта предприятий концерна рынок ЕАЭС занимает 33,4%.

Товарная структура поставляемой в ЕАЭС продукции довольно широкая, она охватывает более 15 групп товаров из древесины, целлюлозы, бумаги и картона. Основная доля приходится на мебель и различные древесные плиты (30% и 31% в структуре соответственно), на бумагу и картон (17,7%), а также целлюлозу – 12,5%. Хорошим спросом в странах ЕАЭС пользуются продукты лесохимии (канифоль, скипидар, смолы, масла и прочее), фанера, деревянные конструкции, окна, двери, обои, спички и прочие изделия из древесины.

У предприятий концерна выстроены многолетние прочные торгово-экономические и дружеские связи с партнерами из России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Рынки этих стран всегда были и остаются близкими и перспективными для белорусской деревообработки. Этому содействуют в том числе решения, принимаемые Евразийским экономическим союзом по развитию взаимной торговли, экспорта и упрощению процедур перемещения товаров по территории стран – участниц Союза. Стратегией развития ЕАЭС до 2025 года предусматривается формирование общего биржевого товарного рынка, единого транспортного пространства. В проработке создание евразийской товаропроводящей сети. Таким образом, у предприятий концерна есть все предпосылки не только для укрепления своих позиций на рынке ЕАЭС, но и интенсивного углубления торгово-экономического сотрудничества с партнерами из стран Союза, в результате которого экспорт товаров будет развиваться.