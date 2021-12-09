В производстве экономических судов Беларуси на 1 декабря 2021 года находилось 1437 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90,6% (1302 дела) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 40% (569 дел) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 135 делам.

В начале декабря экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении: ОАО «Кобринская птицефабрика», ОАО «Желдорсервис», ОАО «Сенненский райагросервис», коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Бердовка-Агро», ОАО «Агрокотломонтаж», коммунального производственного дочернего унитарного предприятия «Слуцкое управление производственно-технологической комплектации», ЗАО «Могилевская фабрика «Вяснянка».

В ноябре 2021 года экономическими судами приняты к производству заявления о банкротстве в отношении трех организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны: ОАО «Орехово» (Малоритский район), Ивьевское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания населения, ОАО «Биоваст Лида».