Секторальный совет квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Министерстве связи и информатизации одобрил проекты четырех профессиональных стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, одобрены проекты профстандартов на следующие виды трудовой деятельности: «Администрирование информационных ресурсов»; «Тестирование программного обеспечения»; «Эксплуатационная и организационная деятельность в области почтовой связи»; «Эксплуатация и развитие линий электросвязи».

Постепенно на смену традиционным квалификационным и тарифно-квалификационным характеристикам, которые определяют требования к уровню квалификации работников, приходят профессиональные стандарты - новая форма изложения квалификационных требований по трудовым функциям и описания самих трудовых функций.

С появлением профессиональных стандартов для нанимателя появляется возможность идентифицировать компетенции при приеме на работу сотрудников, оценить и повысить уровень квалификации, качество труда работников, получать подготовленных специалистов всех уровней, иметь четко сформулированные требования к профессиям и должностям внутри отрасли. Для работника профессиональный стандарт позволит определять свой профессиональный уровень и основание для повышения квалификации, а также повышать качество труда и планировать карьеру.

В соответствии с Общими положениями единого квалификационного справочника должностей служащих, утвержденными постановлением Минтруда и соцзащиты № 55 от 22 июля 2021 г., а также Общими положения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденными постановлением Минтруда и соцзащиты № 34 от 30 марта 2004 г., нанимателям предоставляется право самостоятельно принимать решения о применении квалификационных характеристик либо профессиональных стандартов.