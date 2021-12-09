10 декабря 2021 года в Минске в формате делового приема состоится вручение Международной бизнес-премии «Лидер года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциация белорусских банков, цель премии – популяризация успешных примеров развития предприятий на государственном и предпринимательском уровнях, повышение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках, укрепление международных экономических отношений, поощрение белорусских компаний.

Среди номинантов премии 2021 года от Беларуси: ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МТЗ», BKM Holding, ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», ООО «ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ И КУЗОВОВ «МАЗ-КУПАВА», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», СЗАО «ФИДМАШ», Государственное предприятие «Медтехноцентр», ОАО «Красный пищевик», СОАО «Коммунарка», РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ», Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». Впервые на премию номинируются предприятия Нижегородской области.

Премия «Лидер года 2021» проводится при поддержке министерств промышленности, здравоохранения, образования, Государственного комитета по науке и технологиям, СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».

Организатор – ООО «Остинформ».