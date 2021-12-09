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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 669 ТЫС. – МИНЗДРАВ


16:13 09.12.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 декабря 2021 года выросло до 669,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 669 тыс. 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 659 тыс. 224 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2115 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1738 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 322 теста. Всего в стране проведено 10 млн 600 тыс. 869 тестов.

Более 3 811 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 3 038 000 прошли полный курс вакцинации.
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