Благодаря быстрому развитию и внедрению мобильных вычислительных средств, высокоскоростного интернета и спутниковой связи цифровые технологии в сельском хозяйстве (AgTech) получили широкое применение в мире и весьма перспективны для внедрения в сельское хозяйство Беларуси. Такое мнение высказал сегодня на совещании в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, на основе интеграции технологий точного земледелия и инноваций достигается оптимизация сельскохозяйственных производственных процессов: обработка почвы, посев, внесение удобрений и защита растений с учетом дифференцированных почвенно-климатических условий, мелкомасштабной неоднородности и других различных параметров в пределах отдельного поля.

«Развивая точное земледелие и его элементы, можно реализовать на более высоком уровне концепцию адаптивно-ландшафтного земледелия и планирования урожайности», – подчеркнул Александр Шумилин.

По мнению мировых аналитиков при помощи точного земледелия можно повысить урожайность до 70% на уже имеющихся сельхозугодиях, снизить затраты на гектар на 15-20%, сократить количество персонала в 2-3 раза. Лидерами по внедрению новейших технологий в аграрном секторе являются: Израиль, США и Япония. В настоящее время в мире образовался отдельный сегмент – цифровые технологии в сельском хозяйстве, который по темпам роста инвестиций последние несколько лет обгоняет финансовый сектор.

«Беларусь имеет свой высокий потенциал по разработке технологий точного земледелия, которыми, в разной степени, занимаются сотрудники Горецкой академии, ученые Национальной академии наук Беларуси, инженеры и сотрудники специализированных организаций, резиденты технопарков. Наша задача объединить эти компетенции и наполнить комплексный «проект будущего» «Точное земледелие» конкретными мероприятиями», – сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что, используя современные технологии, Беларусь может не только нарастить экспорт продовольствия до 7 млрд долларов, но и стать значимым экспортером в сфере AgTech.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, проект Концепции реализации системы точного земледелия (для реализации «проекта будущего» «Точное земледелие») подготовлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и рассматривается на совещании, которое проходит под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина на базе учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (Горки, Могилевская обл.). В нем участвуют представители Минсельхозпрода, ГКНТ, НАН Беларуси, Минсвязи, Минпрома, Госкомимущества, ГВПК, ОАЦ, парламента, Могилевского облисполкома и других организаций.