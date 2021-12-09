ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКТРАНС В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ОТМЕНЯЕТ АВТОБУСЫ В РЯД ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ


15:00 09.12.2021

В период новогодних праздников государственное предприятие «Минсктранс» отменяет рейсы в Каунас, Вильнюс, Ригу и Варшаву.

Как сообщается на сайте предприятия, 31 декабря отменяются рейсы из Минска в Ригу (отправление в 22:00) и обратно (22:00), из Минска в Каунас (23:30), а также из Каунаса в Минск (17:30), из Минска в Киев (22.30) и обратно (21.30), из Минска в Варшаву (13.30) и из Варшавы в Минск (19.30 и 23.00).

1 января не будет рейсов из Минска в Вильнюс (8.30 и 11.00), и обратно (14.00 и 17.30), из Минска в Варшаву (00.10 и 8.00) и из Варшавы в Минск (12.00).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2021
валюта курс
EUR 2.8747
USD 2.5464
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8701 -0.0046
USD 2.5349 -0.0115
RUB 3.4425 -0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8660 2.8730
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4350 3.4430
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1330
EUR/RUB 83.3000 83.7000
USD/RUB 73.6000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте