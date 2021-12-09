В период новогодних праздников государственное предприятие «Минсктранс» отменяет рейсы в Каунас, Вильнюс, Ригу и Варшаву.

Как сообщается на сайте предприятия, 31 декабря отменяются рейсы из Минска в Ригу (отправление в 22:00) и обратно (22:00), из Минска в Каунас (23:30), а также из Каунаса в Минск (17:30), из Минска в Киев (22.30) и обратно (21.30), из Минска в Варшаву (13.30) и из Варшавы в Минск (19.30 и 23.00).

1 января не будет рейсов из Минска в Вильнюс (8.30 и 11.00), и обратно (14.00 и 17.30), из Минска в Варшаву (00.10 и 8.00) и из Варшавы в Минск (12.00).