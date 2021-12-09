Комитет государственного контроля проведет 10 декабря 2021 года «горячую линию» на тему доступности и качества банковских услуг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, позвонить на «горячую линию» можно будет с 10.00 до 13.00 по номеру телефона. 8 (017) 328-69-40.

Жители Беларуси могут сообщить информацию о фактах навязывания банками дополнительных услуг; лоббировании интересов страховых или лизинговых компаний, финансовых консультантов; необоснованно высокой стоимости услуг или завышенном размере штрафных санкций; отсутствии инфраструктуры для снятия наличных денежных средств с банковских карт и т.д.

Комитет госконтроля предлагает гражданам высказать конструктивные предложения по улучшению ситуации.

Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.