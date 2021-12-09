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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ 10 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» НА ТЕМУ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ УСЛУГ


14:27 09.12.2021

Комитет государственного контроля проведет 10 декабря 2021 года «горячую линию» на тему доступности и качества банковских услуг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, позвонить на «горячую линию» можно будет с 10.00 до 13.00 по номеру телефона. 8 (017) 328-69-40.

Жители Беларуси могут сообщить информацию о фактах навязывания банками дополнительных услуг; лоббировании интересов страховых или лизинговых компаний, финансовых консультантов; необоснованно высокой стоимости услуг или завышенном размере штрафных санкций; отсутствии инфраструктуры для снятия наличных денежных средств с банковских карт и т.д.

Комитет госконтроля предлагает гражданам высказать конструктивные предложения по улучшению ситуации.

Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.
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