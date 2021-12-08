Белтелеком и Белтаможсервис будут сотрудничать в сфере информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее соглашение 8 декабря подписали генеральный директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя и генеральный директор РУП «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, соглашение направлено на создание и развитие современной цифровой инфраструктуры. Стороны будут стремиться к цифровизации бизнес-процессов, реализации инновационных подходов в сфере телекоммуникационных услуг, торговли и логистики. Объединив интеллектуальные и производственные ресурсы, предприятия смогут наращивать свой потенциал и совместно внедрять эффективные цифровые решения. Качество, технологичность, инновации – ключевые ценности, на которых будет основано дальнейшее взаимодействие.

Знаковым проектом для двух компаний является создание системы видеоконтроля на объектах РУП «Белтаможсервис». Взаимодействие в этом направлении будет расширяться. В ближайшее время планируется запуск пилотного проекта по использованию переносных видеорегистраторов в транспортно-логистических центрах РУП «Белтаможсервис».

Возможности услуги «Видеоконтроль» постоянно совершенствуются. Сегодня компания «Белтелеком» тестирует опцию видеоаналитики. Новый модуль позволяет в режиме реального времени анализировать данные с установленных у пользователя камер видеонаблюдения. Это может быть распознавание лиц, номерных знаков, детекция движения. Данный функционал особенно актуален для анализа информации как на складских площадях РУП «Белтаможсервис», так и на торговых объектах предприятия.

Сегодня Белтелеком предлагает своим партнерам десятки современных телекоммуникационных решений. Специалисты предприятия готовы реализовать под ключ проект любого масштаба с учетом всех индивидуальных потребностей клиента. В числе наиболее востребованных услуг – телефония, доступ в интернет, видеоконтроль, создание и обслуживание локальных сетей, защищенный хостинг, предоставление в пользование сети Wi-Fi и др.

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» – крупнейший логистический оператор Республики Беларусь со статусом 3PL-провайдера. Общая площадь инфраструктуры РУП «Белтаможсервис» составляет 1 млн м². Ежедневный объем обрабатываемых грузов – более 10 тыс. тонн (более 2 000 транспортных средств). Общая площадь складских помещений – более 81 тыс. м². Предприятие ведет активную работу по цифровизации транспортно-логистической деятельности, развивая коммуникационные средства, серверные системы, собственные программные продукты, осуществляя переход к использованию облачных технологий, внедряя технологии маркировки товаров средствами идентификации.