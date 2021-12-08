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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЮТ С 20 ДЕКАБРЯ
11:33 09.12.2021
С 20 декабря заработают елочные базары в Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, всего в области будет организовано 230 торговых точек по реализации новогодних деревьев, в том числе 65 в районных центрах, городах и городских поселках.
В Минске продажа новогодних деревьев развернется на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70).
Ежегодно торговые точки лесхозов предлагают широкий ассортимент елей и сосен, а также деревья в кадках и елочные букеты.
В текущем году лесхозы объединения планируют реализовать 40 тысяч новогодних деревьев, около 2 тысяч новогодних букетов и 1000 деревьев в кадках.
Более подробно ознакомиться с ассортиментом предлагаемых новогодних деревьев, местами их продаж и ценами можно здесь.
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