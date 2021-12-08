ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 18 МАЯ 2022 ГОДА СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ПРОДТОВАРОВ НА РЫНКАХ И ЯРМАРКАХ


11:16 09.12.2021

С 18 мая 2022 г. субъекты хозяйствования будут обязаны применять кассовое оборудование для приема наличных денежных средств при розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах на рынках. Это предусмотрено постановлением правительства и Нацбанка № 647/11 от 15 ноября 2021 г.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, для обеспечения требований законодательства по использованию кассового оборудования субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести кассовые суммирующие аппараты (кассовые аппараты) либо программные кассы, а также заключить с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (РУП ИИЦ) гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования (СККО).

Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории Беларуси, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории республики, на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Беларуси, размещена в интернете на официальном сайте РУП ИИЦ (info-center.by).

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования, намеревающимся использовать кассовый аппарат, необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата, а намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы.

Отсутствие кассового оборудования либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, в соответствии со статьей 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, у которых возникнет обязанность использования кассового оборудования, необходимо будет открыть такой счет в соответствии с требованиями пункта 1 указа от 22.02.2000 № 82 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2021
валюта курс
EUR 2.8747
USD 2.5464
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8747 -0.0011
USD 2.5464 -0.0022
RUB 3.4512 +0.0167
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8650 2.8730
USD 2.5300 2.5360
RUB 3.4350 3.4470
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 83.2000 83.5000
USD/RUB 73.5000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте