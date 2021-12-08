С 18 мая 2022 г. субъекты хозяйствования будут обязаны применять кассовое оборудование для приема наличных денежных средств при розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах на рынках. Это предусмотрено постановлением правительства и Нацбанка № 647/11 от 15 ноября 2021 г.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, для обеспечения требований законодательства по использованию кассового оборудования субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести кассовые суммирующие аппараты (кассовые аппараты) либо программные кассы, а также заключить с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (РУП ИИЦ) гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования (СККО).

Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории Беларуси, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории республики, на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Беларуси, размещена в интернете на официальном сайте РУП ИИЦ (info-center.by).

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования, намеревающимся использовать кассовый аппарат, необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата, а намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы.

Отсутствие кассового оборудования либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, в соответствии со статьей 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, у которых возникнет обязанность использования кассового оборудования, необходимо будет открыть такой счет в соответствии с требованиями пункта 1 указа от 22.02.2000 № 82 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь».