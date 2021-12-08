Новая модульная погранзастава «Орехово» Брестской пограничной группы открылась 8 декабря на границе с Украиной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, «Орехово» входит в состав комендатуры «Малорита» и является первым модульным подразделением погрангруппы: все помещения расположены в компактных и комфортных для жизни и несения службы модулях. Такой подход к обустройству застав экономит время и средства, но не сказывается на качестве выполнения задач и комфорте военнослужащих. Еще один из плюсов модульной заставы – возможность оперативного перемещения всего комплекса на другой участок границы.

Под охраной пограничников «Орехово» находятся более 30-ти километров сухопутной границы с Украиной. Кроме того, на участке расположен межгосударственный автодорожный пункт пропуска Олтуш (сопредельный украинский – Пища).

Для охраны госграницы пограничники установили современные технические средства, в том числе и волоконно-оптическую сигнализационную систему «Ворон», которая помогает пограничникам моментально узнавать о причинах сигнала: погода, дикие животные или настоящий нарушитель.

Также на «Орехово» развернут программно-аппаратный комплекс MotoTRBO. Он обеспечивает подразделение цифровой радиосвязью с отображением информации на электронно-цифровой карте.

До появления новой заставы военнослужащие дислоцировались на комендатуре «Малорита». Благодаря расположению в непосредственной близости от границы, также за счет сокращения времени реагирования – эффективность охраны государственного рубежа существенно возросла.

До конца года на границе с Украиной состоится открытие еще двух реконструированных погранзастав, обеспеченных всем необходимым для надежной охраны границы на участке Гомельской пограничной группы.