Поддержка бизнеса банками в рамках госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» возрастет в 5 раз. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков на заседании постоянной межведомственной комиссии по государственным программам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на состоявшемся 8 декабря 2021 года заседании рассматривались предложения по корректировке госпрограмм «Цифровое развитие Беларуси», «Социальная защита» и «Малое и среднее предпринимательство».

Александр Червяков назвал неизменное условие, при соблюдении которого утвержденные мероприятия и значения показателей могут быть пересмотрены: «Корректировка допустима исключительно в случае, если с ее помощью будет обеспечено улучшение ранее принятых показателей отрасли либо более значимый социальный эффект. Но мы не поддержим вносимые предложения со стороны заказчиков госпрограмм по изменению плановых параметров под фактически достигнутые результаты. Это принципиальная позиция Министерства и межведомственной комиссии».

Минэкономики предложило увеличить объем финансирования мероприятий госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство». Основной источник средств – расширение почти в 5 раз кредитных линий банков. В текущей пятилетке малый и средний бизнес может рассчитывать на 30,5 млрд рублей, в том числе в следующем году – на 6 млрд рублей.

По мнению Александра Червякова, это станет весомой поддержкой для сектора предпринимательства.