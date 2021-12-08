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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛЛЕСБУМПРОМЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА СПИЧКИ


17:35 08.12.2021

В концерне «Беллесбумпром» прокомментировали принятое комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров решение о повышении цент на спички.

Как уже сообщалось, согласовано повышение цен на спички (формат четвертый 2/3) юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим их производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 9 % по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г.

В концерне напомнили, что спички включены в перечень социально значимых товаров, на которые Министерством антимонопольного регулирования и торговли устанавливается ценовое регулирование. При этом востребованность спичек у населения планомерно снижается, на смену им приходят современные многоразовые зажигательные устройства.

Так, за последние пять лет объем производства спичек по концерну снизился более чем в 4 раза - с 878 тыс. усл. ящиков в 2017 году до 209 тыс. усл. ящиков по прогнозу в 2021 году. Из двух производителей остался один - ОАО «Борисовдрев».

На сегодня это предприятие является единственным производителем спичек в республике. На внутренний рынок поступает порядка 75% реализуемой продукции. Отгрузка производится в основном крупным торговым базам с применением скидок к отпускным ценам и оптовых дифференцированных скидок от объема выборки, в соответствии с утвержденным Положением о применении скидок к отпускным ценам на выпускаемую продукцию ОАО «Борисовдрев» при реализации на территории Беларуси.

«На фоне роста цен в текущем году на картон, бумагу оберточную и гофроящик, используемые в производстве спичек (на 17,4%, 40% и 43,3% соответственно), их выпуск стал просто убыточным. Поэтому с целью защиты отечественного предприятия и обеспечения внутреннего рынка продукцией местного производства было согласовано такое решение. Повышение цены может быть осуществлено до 31 декабря
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