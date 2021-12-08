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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ ОТКРОЮТСЯ В БЕЛАРУСИ С 18 ДЕКАБРЯ
16:48 08.12.2021
Первые елочные базары откроются в Беларуси с 18 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, торговать елками раньше других начнут в отдельных регионах Брестской области.
С 20 декабря елочные базары начнут открываться в Витебской, Гродненской и Минской областях, с 21 декабря - в Могилевской, с 22 декабря - в Гомельской области и в Минске.
Традиционно в столице будут работать 2 точки от государственных учреждений: Минский лесхоз (ул. Багратиона, 70) и РЛССЦ (ул. Притыцкого, 146).
В других местах в Минске будут торговать индивидуальные предприниматели.
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