Первые елочные базары откроются в Беларуси с 18 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, торговать елками раньше других начнут в отдельных регионах Брестской области.

С 20 декабря елочные базары начнут открываться в Витебской, Гродненской и Минской областях, с 21 декабря - в Могилевской, с 22 декабря - в Гомельской области и в Минске.

Традиционно в столице будут работать 2 точки от государственных учреждений: Минский лесхоз (ул. Багратиона, 70) и РЛССЦ (ул. Притыцкого, 146).

В других местах в Минске будут торговать индивидуальные предприниматели.