|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
15:49 08.12.2021
Попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза двигателей внутреннего сгорания к автомобилям RENAULT выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Привалка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал через белорусско-литовскую границу из Франции.
При прохождении таможенного контроля машина чешского перевозчика была направлена на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования установлено, что фактически товара перевозится больше, чем заявлено в документах. Стоимость «лишних» 12 двигателей внутреннего сгорания составила порядка 43 тыс. рублей. Таможенных платежей в данном случае к оплате подлежало почти 14 тыс. рублей.
По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1. ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2021
Курсы в банках
на 08.12.2021
Конвертация в банках
на 08.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте