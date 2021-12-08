Попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза двигателей внутреннего сгорания к автомобилям RENAULT выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Привалка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал через белорусско-литовскую границу из Франции.

При прохождении таможенного контроля машина чешского перевозчика была направлена на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования установлено, что фактически товара перевозится больше, чем заявлено в документах. Стоимость «лишних» 12 двигателей внутреннего сгорания составила порядка 43 тыс. рублей. Таможенных платежей в данном случае к оплате подлежало почти 14 тыс. рублей.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1. ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.