Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 декабря 2021 года выросло до 667,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 667 тыс. 893 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 657 тыс. 109 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2108 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5210 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1756 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 29 тыс. 533 теста. Всего в стране проведено 10 млн 574 тыс. 547 тестов.