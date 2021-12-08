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ЭКОНОМИКА РБ
В ИНСТИТУТЕ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ ОТКРЫЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБИОМА
14:37 08.12.2021
В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси открылся единственный в Беларуси «Республиканский центр изучения микробиома».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, центр уже задействован в выполнении ряда уникальных проектов, например, «Роль микробиома в реализации особенностей генома долгожителей Беларуси».
Сотрудники центра были привлечены для оказания консультаций в случае тяжелого течения заболевания неустановленной этиологии. Впервые в Беларуси выполнено параллельное изучение полного экзома пациентки и микробиома. В настоящее время такой анализ возможен только в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Проведенное исследование позволило скорректировать хирургическое и медикаментозное лечение, и достичь успеха.
Как отметил заместитель председателя президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский, изучение микробиома - очень важное и актуальное направление, которое представляет интерес для медицины, сельского хозяйства, криминалистики и других отраслей. Микробиом - это совокупность большого количества микроорганизмов в организме человека. Количество генов этих микроорганизмов в разы превосходит количество генов человека.
«Сегодня микробиом рассматривается как самостоятельный орган, который влияет на многие функции организма, в том числе на иммунитет. Мы решили, что пора сконцентрировать усилия ученых в Институте генетики и цитологии», - сказал он.
Открытие Республиканского центра изучения микробиома состоялось в рамках проведения 7 декабря 2021 года Международной конференции «Преобразование геномов. Х Жебраковские чтения-2021».
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