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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОЛОДЕЧНОЖЕЛЕЗОБЕТОН» ПОСТАВИЛО ЗА РУБЕЖ В 2021 ГОДУ ПРОДУКЦИИ НА $439 ТЫСЯЧ
13:35 08.12.2021
ОАО «Молодечножелезобетон» к октябрю 2021 года поставило за рубеж продукции на $439 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал БЦК.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было поставлено продукции на $199 тысяч.
Экспорт идет в основном в Литву, а также в Латвию, Россию и Эстонию.
По словам директора завода Андрея Денисевича, самое главное, что предприятие вышло на безубыточную работу.
В будущем году планируется модернизировать линию по производству пустотных плит за счет установки новой, более эффективной формовочной машины – экструдера, который использует метод экструзии в отличии от использующегося сейчас двухэтапного виброуплотнения в слипформере.
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