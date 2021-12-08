ОАО «Молодечножелезобетон» к октябрю 2021 года поставило за рубеж продукции на $439 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал БЦК.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было поставлено продукции на $199 тысяч.

Экспорт идет в основном в Литву, а также в Латвию, Россию и Эстонию.

По словам директора завода Андрея Денисевича, самое главное, что предприятие вышло на безубыточную работу.

В будущем году планируется модернизировать линию по производству пустотных плит за счет установки новой, более эффективной формовочной машины – экструдера, который использует метод экструзии в отличии от использующегося сейчас двухэтапного виброуплотнения в слипформере.