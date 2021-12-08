Белорусские чиновники в условиях западных санкций отобрали для реализации, по их мнению, 47 наиболее значимых импортозамещающих проектов. Такую информацию озвучил 7 декабря 2021 года министр экономики Александр Червяков перед началом заседания президиума Совета министров.

«В текущем году наша экономика столкнулась с беспрецедентными вызовами как со стороны пандемии, так и со стороны санкций. И на этом фоне, когда нам запрещают торговать на рынках, принудительно разрывают связи, мы вынуждены искать способы снивелировать все эти издержки. В этих условиях импортозамещение как инструмент противодействия санкциям приобретает особую значимость», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Министр экономики сообщил, что на предстоящем заседании будут рассмотрены предложения и меры, которые позволят более активно развивать это направление и стимулировать предприятия к импортозамещению.

«Во-первых, увеличение локализации. Суть в том, что у предприятий с высоким уровнем локализации продукции будет больше шансов побеждать в конкурсах и различных программах. Второе направление – удлинение производственных цепочек так называемых технологических переделов. Соответствующие цепочки мы разработали по каждому направлению в рамках программ развития отраслей. И таким образом сформируем «технологические коридоры» на среднесрочный промежуток времени», - отметил он.

Третье направление, по его словам, связано с переработкой местного сырья. В Беларуси есть те ресурсы, которые на сегодня могут стать импортозамещающими по ряду направлений.

Четвертое – вовлечение малого и среднего бизнеса в кооперационные связи с крупными предприятиями.

Александр Червяков подчеркнул, что эти четыре направления системных мер позволят активизировать работу предприятий в области импортозамещения.

«Как промежуточный результат этой работы – на сегодня уже предложено порядка 170 импортозамещающих проектов на 13 миллиардов рублей. Из них мы выбрали «пул» из 47 наиболее значимых с объемом инвестиций 7-8 миллиардов рублей. Эти проекты позволят произвести импортозамещающей продукции на более чем 8 миллиардов долларов», – резюмировал руководитель министерства.